Il neo sindaco di Belcastro, Antonio Torchia: semplicemente grazie

“Semplicemente: grazie. Un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno creduto in questo sogno, mettendoci la faccia raccogliendo la sfida elettorale al mio fianco; alle nostre famiglie, ai nostri sostenitori. A quanti hanno creduto in noi tanto da accordarci fiducia con il loro voto: la vittoria elettorale di oggi non un punto d’arrivo, ma è n nuovo inizio per il nostro splendido Borgo che vuole guardare al futuro con speranza e fiducia nel solco del rinnovamento e della crescita sociale. Una vittoria di tutti quelli come amano Belcastro”. E’ quanto afferma il neo sindaco di Belcastro, Antonio Torchia, candidato della lista n.2 “Per Belcastro” proclamato primo cittadino questo pomeriggio, eletto con 468 (pari al 55,25%).

“Ci impegneremo con onestà, trasparenza, passione ed entusiasmo in campo per costruire la Belcastro del domani, inseguendo il sogno di vedere crescere qui i nostri figli, di richiamare i giovani talentuosi che si sono formati altrove, di lavorare assieme per uno sviluppo sostenibile che punti sull’ambiente, sulla cultura, sulla storia e le tradizioni. L’antidoto alla cattiva politica non è l’antipolitica o il disimpegno sociale – conclude il sindaco -. La risposta veramente efficace è una politica buona che sappia guardare lontano e valuti cosa è veramente utile per la crescita della Comunità. Ed è quello che da oggi faremo insieme. A tutti noi buon lavoro!”.