Amministrative, Ferro: Fdi in crescita, auguri agli eletti, fiduciosi nei ballottaggi

Di seguito una nota della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, on. Wanda Ferro:

“I risultati delle amministrative in Calabria confermano la continua crescita di Fratelli d’Italia sul territorio e l’apporto determinante per l’affermazione dei candidati a sindaco, che vanno al ballottaggio nei centri più importanti. Ottimo il risultato di Castrovillari, dove superiamo il 10 per cento e il nostro candidato a sindaco Giancarlo Lamensa sfiora il 44 per cento. Il nostro contributo è stato decisivo per portare al ballottaggio Antonio Manica a Crotone, dove in poco tempo abbiamo registrato una crescita straordinaria, e Antonino Minicuci a Reggio Calabria, dove siamo il secondo partito del centrodestra.

Si tratta di risultati più che soddisfacenti, considerato che non c’è stato l’apporto apparati di governo o sottogoverno, ma sono il frutto esclusivo dell’impegno dei candidati sul territorio e della credibilità della proposta politica di Fratelli d’Italia, che cresce su tutto il territorio nazionale.

In attesa dei ballottaggi, sull’esito dei quali siamo più che fiduciosi, ringrazio tutti i dirigenti del partito e i nostri candidati scesi in campo, formulando un augurio di buon lavoro ai nostri tanti eletti, sia nelle liste di Fratelli d’Italia che all’interno formazioni civiche nei comuni più piccoli, nella certezza che sapranno dare un contributo in termini di impegno e di qualità delle proposte nell’esclusivo interesse delle proprie comunità”.