Fdi: Fragomele, il partito cresce soprattutto a livello locale

“Fratelli d’Italia cresce non solo a livello nazionale ma soprattutto a livello locale. Grande soddisfazione nel basso Jonio, dove dirigenti e tesserati del partito di Giorgia Meloni, in tutti i comuni chiamati al voto, sono entrati a far parte dei nuovi consigli comunali e con numeri importanti di preferenze. Un lavoro di crescita territoriale- scrive Francesco Fragomele, Responsabile provinciale enti locali FdI – portato avanti da segretari cittadini, dirigenti e amministratori, guidati dal coordinatore regionale Wanda Ferro, che con impegno e dedizione si spendono in prima persona per i territori calabresi. Da dirigente provinciale enti locali di FdI, auguro buon lavoro ai colleghi di partito e da oggi colleghi amministratori, con l’impegno di portare idee e progetti per lo sviluppo del nostro bellissimo territorio”.