Il Pd di Soverato analizza il verdetto delle urne ed esulta per la riconferma di Alecci

Il coordinamento Pd del circolo di Soverato si è riunito venerdì 25 settembre per fare il punto della situazione dopo il voto amministrativo e per approntare l’ agenda relativa ai prossimi impegni politici. Il partito ribadisce la soddisfazione per l’ esito delle elezioni amministrative: il trionfo della lista guidata dal sindaco Alecci (tesserato Pd) e il fatto che il primo degli eletti sia stato Daniele Vacca, anch’ egli tesserato Pd, testimoniano la vitalità e la forza del partito, anche se rimane il rammarico per la mancata elezione di Rosalia Pezzaniti, altra tesserata in lista, alla quale non possiamo che inviare un sentito ringraziamento per l’ impegno profuso e per aver contribuito alla vittoria, ottenendo un numero di preferenze per nulla trascurabile.

“Un ringraziamento – si legge nella nota – a tutti i militanti e a tutti gli elettori che hanno riposto fiducia negli uomini e nelle donne del partito e che, con il loro impegno, hanno determinato un risultato più che positivo. il Partito democratico intende instaurare un rapporto di confronto costante e proficuo con l’ amministrazione per aggredire i problemi cogenti e avanzare proposte politiche serie che possano contribuire allo sviluppo della città. A tal proposito riteniamo sia doveroso affrontare, senza esitazione alcuna, due grandi problemi”.

In particolare: “Il problema relativo al sistema sanitario soveratese e al presidio ospedaliero cittadino. Chiediamo l’ apertura di un tavolo al quale dovranno sedere: l’ Asp di Catanzaro, la Regione Calabria, l’ amministrazione di Soverato e i sindaci del comprensorio. Occorre insistere sulla necessità di avviare un’ opera di ristrutturazione, modernizzazione, implementazione e aumento dell’ offerta sanitaria. È necessario altresì risolvere la cronica carenza di personale che ha determinato la chiusura o il ridimensionamento delle sale operatorie e di alcuni reparti. Riteniamo doveroso che si proceda al completamento della struttura incompiuta di fronte l’ ospedale.

Questione trasporti: sarebbe opportuno aprire un confronto con le Ferrovie della Calabria e le Ferrovie dello stato, La Regione Calabria, l’ amministrazione di Soverato e sindaci del comprensorio. La questione trasporti è cruciale per lo sviluppo del sistema turistico del soveratese; a tal proposito è necessario ripristinare i collegamenti regionali e interregionali, prestando particolare attenzione ai collegamenti con l’ aeroporto, l’ autostrada del mediterraneo e lo snodo ferroviario di Lamezia T. e riprendere il progetto del trasporto locale relativo alla metropolitana di superficie. Il partito Democratico farà la sua parte coinvolgendo i consiglieri regionali e i parlamentari.