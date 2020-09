Viapiana (Italia Viva): “Soddisfatti per il risultato elettorale”

di Francesco Viapiana*

“A solo 12 mesi dalla nascita del nostro partito a livello nazionale, di cui 4 vissuti in lockdown, sondaggi che indicano una forbice tra il 2 ed il 2,5%, 2 mesi di rinvio della scadenza già fissata e quindi pochissime possibilità di organizzare liste competitive con simboli di partito, si è deciso di sostenere candidati vicini alle idee di Italia Viva seppur inseriti in liste civiche e possiamo affermare che in Calabria, come nel resto di Italia, i risultati sono stati soddisfacenti e comunque superiori alle percentuali sondaggistiche. Nella provincia di Catanzaro dove ben 16 comuni sono stati chiamati alle urne, il lavoro svolto ha dato i frutti sperati che analizzeremo in piena sintonia con i vertici istituzionali nazionali e che ci consentono adesso di aprire tavoli di dialogo e discussione con ogni amministrazione. Italia Viva Catanzaro sta lavorando con serietà per raggiungere gli obiettivi che tutto l’elettorato si aspetta in un momento difficile in cui bisogna far ritornare ai cittadini la voglia di fare politica per il territorio che vivono e soprattutto la soddisfazione di sentirsi ben rappresentati grazie ad una politica attiva e inclusiva. Come coordinatore provinciale di Italia Viva auguro un buon lavoro ai sindaci eletti e tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza ringraziando tutti coloro che si sono spesi a favore delle idee del partito. Italia Viva seguirà da vicino le scelte di programma dei vari comuni della provincia di Catanzaro assicurando supporto e disponibilità per uno sviluppo del territorio attorno al nostro capoluogo.”

*Coordinatore provinciale di Italia Viva di Catanzaro.