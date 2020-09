Consiglio Comunale, si torna in aula: otto punti all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato per domani, martedì 29 settembre, alle ore 13, in prima chiamata, e mercoledì 30 settembre, sempre alle ore 13, in seconda, i lavori dell’assemblea.

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:

Approvazione del regolamento di disciplina dell’imposta municipale (Imu), Imposta municipale propria – approvazione aliquote anno 2020, Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – iscrizione fondo compensativo a copertura delle minori entrate tributarie ed extratributarie, utilizzo economie derivanti dalla rinegoziazione mutui Cassa depositi e prestiti a copertura maggiori spese, iscrizione nuovi finanziamento regionali finalizzati a nuove opere, applicazione avanzo accantonato e vincolato, Disavanzo di amministrazione derivante dalle diverse modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità – approvazione del ripiano.

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Ratifica deliberazione di giunta nr. 289 del 21 settembre 2020, Atto di indirizzo per affidamento nuovi servizi, Società partecipata Catanzaro servizi – integrazione art. 3.1 dello statuto societario rubricato “oggetto sociale”, Affidamento in house providing di servizi strumentali e di facility management alla società Catanzaro servizi.