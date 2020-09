Andali, due voti per una lista pugliese. Perche si è presentata? Nessuno lo ha capito

Si candidano alla elezioni comunali per amministrare Andali, ma in paese nessuno li ha mai visti né conosciuti. E quindi nessuno o quasi nessuno li vota.

Anche nel piccolo paese della provincia di Catanzaro, la fazione politica “ L’ Altra Italia” ha presentato propri candidati, tutti rigorosamente pugliesi, tutti sconosciuti in paese, compresa la candidata sindaca Rosalba Ferocino.

Motivo della candidatura? Nessuno qui l’ha capito, forse solo intuito.

Risultato delle urne? Solo due voti e nessuna preferenza per quanti non hanno fatto neppure un comizio né preso un cappuccino al bar.

Morale: Andali confermando Pietro Peta primo cittadino premia la politica come servizio.