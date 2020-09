Catanzaro Servizi, un atto di indirizzo che impegna tutti i dirigenti comunali

La trama di ogni Consiglio comunale, perlomeno a Catanzaro ma non è detto che non si possa dire lo stesso per ogni città o cittadina o borgo, si regge su un episodio particolare. L’epicentro di quello odierno, nella solita cornice da campo neutro della Provincia, è da riportare a una domanda posta insistentemente dal consigliere di opposizione Sergio Costanzo prima al sindaco Sergio Abramo e dopo, e per parecchie consecutive volte, all’amministratore unico di Catanzaro Servizi: “Dottore Feroleto, ma secondo lei, se un lavoratore di CZ Servizi, part time e con contratto da rinnovare ogni sedici mesi, va in banca a chiedere un fido per comprare il motorino al figlio, il direttore della banca glielo concede?”. Le risposte a questa domanda obbedivano a due distinte scuole di pensiero. Secondo il sindaco, sì, perché il richiedente è dipendente di una società a completo controllo pubblico che per definizione non può fallire. Secondo il consigliere di Fare per Catanzaro, no, nessun direttore di filiale concede un prestito a un lavoratore che gli presenta una garanzia contrattuale di soli sedici mesi, come da attuale stipula tra ente e società in house. Massimo Feroleto (nella foto), presente in platea insieme a una contenuta e ordinata rappresentanza di lavoratori, si è finanche alzato, pronto a prendere la parola. Ma il richiamo del presidente Marco Polimeni al regolamento che non autorizza interventi estemporanei di non eletti, e, soprattutto, il cenno di diniego da parte del sindaco, hanno fatto desistere l’amministratore unico dal proposito. Avrebbe detto, probabilmente, che la domanda non poteva contemplare una risposta binaria, sì o no, bensì una condizionale: dipende… Tutto è nato dal dibattito che si è dipanato intorno all’approvazione da parte dell’Aula dell’Atto di indirizzo che affida nuovi servizi, possibilmente redditizi e comportanti introiti alle casse aziendali, alla società in house: cura del verde, servizi cimiteriali, attività portuali, manutenzione ordinaria della nuova area espositiva della Magna Grecia.

Di come sono andate le cose riferiamo in altra parte del giornale. Qui preme sottolineare come, a un certo punto, l’importanza dell’approvazione dell’atto, che ha comportato anche un adeguamento dello statuto societario, è sembrato travalicare per importanza l’oggetto stesso della discussione. Tanto da impegnare non soltanto la consueta dialettica sindaco e maggioranza vs Costanzo e opposizione, ma tutta l’alta burocrazia comunale al gran completo che ha firmato in calce – “Tutti i dirigenti comunali” – il parere di chiarimento che ha fornito solide basi concettuali a quasi tutti i consiglieri per respingere l’emendamento proposto da Costanzo e da Rotundo De Sarro e Belcaro, teso ad allargare i termini del contratto fino a tre se non a cinque anni, insieme al riconoscimento delle mansioni svolte dai lavoratori su cui, come ampiamente sostenuto da molti intervenuti, ricade molto del lavoro comunale, anche negli stessi uffici e non solo per strada. Il perché della partecipazione corale della dirigenza comunale alle sorti di un atto certo importante ma non tale da comprendere tutti i diversi settori di competenza, è da ricercare forse nell’ evento che ha comportato la necessità di allargare oggetto sociale, ricomprendere servizi, approvare un atto di indirizzo, approntare un nuovo piano industriale. L’evento, che ha gettato scompiglio nella burocrazia comunale catanzarese, sono le 67 pagine della relazione conclusiva dell’inviato del Mef (Ministero economia e finanza) che individuava “gravi criticità” e rilevava “diffuse illegittimità” nel rapporto contrattuale che lega l’ente alla partecipata, anche, ma non solo, nella gestione del personale per il quale individuava la pratica costante del “supporto amministrativo” in quasi tutti i settori in cui si articola l’attività comunale. L’atto di indirizzo approvato, relazionato dal sindaco e non dall’assessore alle Partecipate, Ivan Cardamone, in qualche modo serve a guadagnare tempo rispetto alle perplessità motivate dal Mef, in attesa che si chiariscano, con i nuovi servizi accordati, nuovi ambiti di intervento e di introito per la società. Un atto di indirizzo, a sentire l’assessore Cardamone che ha ritenuto di dover comunque dire la sua, che è già “un mezzo piano industriale”. Smentendo, così, a metà quanto sostenuto un paio di minuti prima dal sindaco Abramo, che ha più volte ripetuto che quello oggetto di approvazione era un semplice indirizzo, non un piano che va invece approvato, voce per voce, dal Consiglio. Calembour di inizio autunno. Che, in ogni caso, non ha fatto perdere il buonumore alla segretaria generale Vincenzina Sica che, alla fine della seduta, incrociando il dirigente al Patrimonio Andrea Adelchi Ottaviano, ha detto: “Ce l’abbiamo fatta”. “Si, ce l’abbiamo fatta”, ha risposto il dirigente, sorridente e compiaciuto. Perché un parere è un parere.