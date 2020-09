Crotone, l’appello al voto per Voce del sindaco di Sellia Zicchinella

“Se fossi un elettore della città non avrei alcun dubbio: domenica al ballottaggio voterei per Vincenzo Voce sindaco di Crotone. E lo dico da persona che ha a cuore ed è molto legata a questo territorio che ho frequentato per tanto tempo, da giovane specializzato in Pediatria e per sette anni da consulente tecnico d’ufficio del tribunale. Voce è la migliore scelta possibile per sperare in una reale e proficua discontinuità”. E’ quanto afferma il sindaco di Sellia, capogruppo del Pd in Consiglio provinciale a Catanzaro, oltre che componente della segreteria provinciale democrat, Davide Zicchinella che ha deciso di esternare il proprio sostegno al candidato sindaco Vincenzo Voce, impegnato nel ballottaggio di domenica con il centrodestra rappresentato da Manica.

“Non conosco personalmente Voce, ma lo conosco indirettamente per il suo attivismo nelle tematiche ambientali da ingegnere operativo sul territorio, impegnato per la risoluzione di problematiche ambientali come quelle relative alla bonifica. La sua elezione – dice ancora Zicchinella – con un forte sostegno del Pd sarebbe un marcato segno di discontinuità con il passato, un chiaro segnale di apertura al civismo democratico, al mondo dell’associazionismo che rappresenta tanta parte della comunità interessata a portare il proprio contributo nell’amministrazione del ‘bene comune’. Il sostegno del Pd a questo candidato ‘controcorrente’ rappresenterebbe un argine ad un centrodestra animato da trasformisti pronti ad indossare la casacca del vincitore, anche salendo sul ‘carroccio’, sfoderando imperturbabili un credo leghista che fino ad ora ha solo danneggiato e indebolito Crotone. La vittoria di Voce rappresenterebbe una opportunità di crescita per un’ampia coalizione che ha a cuore la dignità e lo sviluppo sociale e morale di questa città”.