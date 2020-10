Alter (FdI): ricordare Norma Cossetto un dovere, intitolarle una via deve essere un onore

Il circolo Alter domani sabato 3 ottobre alle ore 17.00 sarà presente alla manifestazione indetta dal partito di Fratelli d’Italia tramite il circolo del quartiere marinaro ‘Almirante’ presso il piazzale Martiri delle Foibe, per ricordare la figura di Norma Cossetto. Nata nel 1920 e morta nel 1943 a soli ventitré anni, per mano delle truppe jugoslave guidate dal maresciallo Tito.

Seviziata, violentata più volte e gettata viva nella Foiba di Villa Surani. Questa la sua storia, storia crudele rimasta nel silenzio per troppo tempo. Bisogna darle il giusto onore e ricordo, portando con la partecipazione di domani sera la giusta testimonianza e cercando di tramandare quanto successo a questa giovane donna italiana. La firma del circolo Alter sarà presente sul documento che verrà presentato in comune e in Prefettura con il quale si richiederà che anche la città di Catanzaro, come già avvenuto in tante altre città italiane, abbia una via dedicata a Norma Cossetto.

Chiederà che fine abbia fatto la richiesta di intitolazione della via protocollata tre anni fa, passata in consiglio comunale e dal settore toponomastica e bloccata in Prefettura per colpa delle lamentele dell’Anpi. Ci piace ricordare che la vicenda finí in Parlamento al cospetto dell’allora Ministro dell’Interno e diverse interrogazioni furono fatte. È giusto che nella ricorrenza del centenario della sua nascita la città di Catanzaro intitoli una via a Norma Cossetto, già insignita con la medaglia d’oro al valor civile nel 2005 dal Presidente Ciampi. Un grazie all’Unione degli Istriani pronti a donare un masso di marmo di Aurisina o una pietra d’Istria per realizzare il simbolo di Norma Cossetto ed essere installato nell’area a lei dedicata.