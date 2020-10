Appello al sindaco di alcuni consiglieri comunali: riaprire il Comalca

“Invitiamo il sindaco Abramo a valutare la possibilità, così come richiesto dai lavoratori del Comalca, di riaprire, in totale sicurezza, già da domenica prossima, il mercato agroalimentare di Catanzaro interessato da un provvedimento di chiusura per alcuni casi positivi al covid”. La richiesta porta la firma dei consiglieri comunali Angotti, Consolante, Sergio Costanzo, Gallo, Levato, Lostumbo, Pisano, Praticò, Procopi, Renda, Riccio. “Tutelando la salute dei cittadini e degli stessi operatori – proseguono – è importante rimettere questi ultimi nelle condizioni di poter lavorare e garantire futuro e dignità alle loro famiglie”.