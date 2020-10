Il circolo Almirante Fdi ricorda Norma Cossetto

Si terrà domani 3 ottobre nel piazzale Martiri delle Foibe a Catanzaro nel quartiere marinaro l’iniziativa voluta dal circolo Almirante di FDI di Catanzaro nel ricordo di Norma Cossetto. Alla manifestazione commemorativa sarà presente la coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni, l’onorevole Wanda Ferro .

“ Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare – dice Sonia Libico, presidente del Circolo Almirante- convinti che la memoria sia la più grande arma per sconfiggere l’ignoranza . Nell’occasione parleremo anche dell’iniziativa intrapresa dal nostro circolo d’intitolare una via del Comune capoluogo a Norma Cossetto, giovane martire istriana , violentata e gettata in una foiba tra il 4 ed il 5 ottobre del 1943. Tanti i messaggi di sostegno per questa nostra iniziativa tra i quali quelli di Identità tradizionale e di Gioventu’ nazionale.

È di questi minuti la notizia che l’Unione degli istriani – conclude Sonia Libico – a sostegno della nostra richiesta all’ Amministrazione comunale, fornirà la pietra d’Istria per la realizzazione di un manufatto in onore di Norma Cossetto”