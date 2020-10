Il vicepresidente della Regione Spirlì: “Dirò negro quanto mi pare”

“Ci stanno cancellando le parole di bocca, come se dire ‘zingaro’ sia già un giudizio negativo. Con ‘negro’ è la stessa cosa, perché in calabrese dico ‘nigru’ per dire negro, non c’è altro modo”. Così il vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Calabria, Nino Spirlì, a un dibattito organizzato dalla Lega a Catania. Spirlì si è scagliato contro quella che ha definito “la lobby frocia, che ti impedisce di chiamare le cose col loro vero nome”.“userò le parole ‘negro’ e ‘frocio’ fino all’ultimo dei miei giorni. Che fanno, mi tagliano la lingua per impedirmelo?” ha aggiunto. E sui social già monta la polemica.