Polo Fieristico, Costanzo rilancia idea intitolazione a Colosimo e Amato

E’ da più di un anno che ho formalizzato e presentato alla commissione toponomastica del Comune la proposta di intitolare al Cavaliere del Lavoro Giovanni Colosimo il Polo Fieristico che dovrebbe essere inaugurato a breve. In quella stessa proposta, che ancora la commissione non ha licenziato forse perché la struttura non è ancora pronta, chiedevo di intitolare il padiglione coperto destinato a mostre e concerti alla memoria dell’ingegnere Gennaro Amato, indimenticato dirigente di Provincia e Comune, nonché ideatore di importanti rassegne musicali.

Mi fa piacere che nell’ultima riunione del Consiglio comunale il collega Giuseppe Pisano abbia ripreso la mia proposta, condividendola e portandola all’attenzione del sindaco. Mi aspetto che la commissione toponomastica, in vista dell’ormai imminente apertura della struttura, esprima il suo parere sulla proposta, consentendo alla Giunta di deliberare l’intitolazione del Polo Fieristico ad una personalità importante come il Cavaliere del Lavoro Giovanni Colosimo.

Il Cavaliere Colosimo, peraltro insignito della cittadinanza onoraria dal Consiglio Comunale, è il simbolo della caparbietà e della voglia di riscatto della nostra terra.

Essendo stato il Cav. Colosimo un grande imprenditore nel campo della distribuzione, oltre che un mecenate della cultura, l’intitolazione di una struttura dedicata alle esposizioni e alla commercializzazione dei prodotti, nonché alla rappresentazione di spettacoli, sembrerebbe molto indicata. All’interno del Polo Fieristico ci sarà un enorme padiglione che ospiterà le mostre ed eventi di spettacolo e musica. La proposta che ho sottoposto alla commissione è quella di intitolarla al compianto ingegnere Gennaro Amato, apprezzato dirigente della Provincia e del Comune, che fu protagonista della realizzazione dell’Arena Magna Graecia e degli eventi che vi si svolsero per anni.

Colgo l’occasione per chiedere al sindaco di portare in Consiglio comunale una proposta seria e organica sulla futura gestione del Polo Fieristico, poiché dalle notizie in mio possesso se ne vorrebbe fare un ennesimo carrozzone clientelare, un moltiplicatore di incarichi e prebende, anziché una struttura molto utile per l’economia della città.

Sergio Costanzo

Capo Gruppo fareperCatanzaro