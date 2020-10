Triffiletti: senza fine lo stillicidio di Soget verso i cittadini a contratto scaduto

“Lo stillicidio di Soget verso i cittadini prosegue indisturbato e i tanti appelli lanciati lo scorso anno a difesa dei contribuenti sono caduti nel vuoto”. Lo afferma il capogruppo del Gruppo misto, Antonio Triffiletti.

“La società incaricata dal Comune del servizio di riscossione dei tributi – prosegue – nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla scadenza del contratto, ha continuato ad agire in maniera illegittima attraverso atti che arrecano danni ai cittadini e che potrebbero rappresentare un pesante boomerang anche nei confronti delle casse comunali. Non si comprende, tra l’altro, il perché negli anni in cui svolgeva il proprio servizio Soget è rimasta a lungo inattiva, mentre sono nell’arco degli ultimi mesi, a contratto scaduto, si sia improvvisamente svegliata tardi e solo negli ultimi quindici giorni ha inviato centinaia di pignoramenti e diffide agli utenti, minacciando persino di rimuovere i contatori domestici.

Questo, tra l’altro, in presenza di cause ancora pendenti con titoli esecutivi sospesi. Ribadisco, dunque, l’esigenza che l’amministrazione comunale prenda in mano definitivamente la situazione per porre fine a questa situazione a tutela dei diritti dei cittadini e della regolarità delle procedure”.