Caso dichiarazioni Spirlì, Zicchinella: ‘Siamo tornati al Medioevo’

“Non appena ha parlato Nino Spirlì, vice presidente della Giunta regionale con delega alla cultura, in pochi minuti è tornato il Medioevo e della Calabria si è ripreso a ridere.”

Non usa perifrasi il primo cittadino di Sellia e consigliere provinciale Davide Zicchinella nel biasimare il comportamento del noto esponente della Lega che ha usato senza indugi le parole “frocio” e “negro” .

Così argomenta il giovane medico prestato alla politica: “ Sono sindaco di in piccolissimo comune calabrese. Sellia, Catanzaro. Dal primo giorno del mio mandato (giugno 2009) ho sempre “predicato” che la Cultura poteva salvare il nostro Borgo. Predicato ed agito. Mi sono autotassato per organizzare un Premio Letterario ed uno di Poesia. Entrambi partecipati ed apprezzati. Da autori e poeti di tutta Italia e anche dall’estero. Ho ideato e aperto quattro originali spazi museali (Museo Bambini, Ecomuseo, Museo Fumetto, Museo Scienza). A Sellia Borgo senza più scuole, fino allo scorso anno, prima di questa brutta pandemia, venivano migliaia di alunni e studenti per ampliare le loro conoscenze attraverso i laboratori didattici organizzati nei Musei. Recuperando alcuni piccoli Opifici storici (un frantoio del 1600, uno del 1800 e un forno del 1800). Abbiamo creato lo Smoss(Sistema dei Musei degli Opifici Storici di Sellia). Abbiamo avviato progetti di servizio civile (40 volontari in due anno si sono alternati tra 2018 e 2019) con tanti progetti per promuovere la Cultura. Doposcuola Gratuito. Centro lettura . Innumerevoli manifestazioni ed eventi (fotografici, storici, fumettistici). Abbiamo fatto di Sellia il #BorgodellaCultura. Con il più grande numero (in proporzione agli abitanti, 1/62) di contenitori culturali in Europa!!!! Abbiamo conquistato spazi ed interesse sulla stampa Nazionale. Abbiamo, nel nostro piccolo, testimoniato di una Calabria positiva e propositiva!!! Come in tanti altri comuni, che come e più di noi stanno riuscendo a fare parlare di loro attraverso la Cultura. Poi ha parlato Spirli’. Vice-Presidente della Giunta Regionale con delega alla cultura. Ed in pochi minuti è tornato il Medioevo e della Calabria si è ripreso a ridere.”

Cgil e articolo 1 chiedono a gran voce l’allontanamento dalla Giunta di Nino Spirlì: al momento la governatrice Santelli prende tempo.