Consiglio Comunale convocato per il 9 ottobre. Tre giorni dopo, eventuale seconda convocazione

Il Presidente del Consiglio Comunale, Marco Polimeni, ha convocato la prossima riunione dell’assise, in seduta straordinaria, per venerdì 9 ottobre, alle ore 12.30, e per lunedì 12 ottobre, in seconda convocazione, alle ore 14 per la trattazione di 19 punti all’ordine del giorno.

L’assemblea sarà chiamata a discutere, in particolare, dell’atto di indirizzo di conferma degli spazi garantiti agli esercizi di ristorazione per l’emergenza covid-19; dell’affidamento all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Unità operativa di medicina legale, della gestione dell’obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione di campioni anatomici, così come previsto dal Dpr 285/90, rettifica della delibera di Consiglio comunale n. 42 del 16 aprile 2019; dell’approvazione del nuovo regolamento dell’Area dell’infanzia comunale paritaria “Pepe”. Concluderà il calendario dei lavori l’esame di quindici pratiche inerenti riconoscimento di debiti fuori bilancio.