Consiglio comunale: il 9 ottobre si torna in aula con 19 pratiche

Consiglio Comunale: si torna in aula. L’appuntamento è fissato per il 9 ottobre alle ore 12.30 in prima e per il 12 in seconda alle ore 14. Diciannove i punti all’ordine del giorno: le comunicazioni del presidente; l’atto di indirizzo per gli spazi garantiti agli esercizi di ristorazione per l’emergenza Covid 19; l’affidamento all’Asp della gestione dell’obitorio con annessa sala morgue; l’approvazione del nuovo regolamento dell’area dell’infanzia comunale Pepe e i debiti fuori bilancio.