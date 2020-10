Dissesto, Vono (Iv): ripristinare struttura tecnica di missione per dissesto idrogeologico

“È necessario ripristinare la struttura tecnica di missione per il dissesto idrogeologico Italia Sicura che, avendo come compito di curare il coordinamento, la pianificazione e la gestione dello stesso rischio in Italia, sicuramente permetterà un controllo più puntuale ed efficace dei fenomeni che ad oggi non si riescono a controllare.

Ho sollecitato il Governo tutto a creare la giusta attenzione sulla situazione delle nostre strade e dei nostri ponti che non possono essere lasciati senza una pianificazione della manutenzione necessaria. Non devono più verificarsi tristi eventi dovuti al maltempo.

” Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono, vicepresidente della commissione lavori pubblici e comunicazioni a Palazzo Madama.

