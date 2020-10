Il presidente della Provincia Sergio Abramo ha ringraziato, per “l’apprezzabile gesto”, la Provincia dello Zehjiang che ha inviato a Palazzo di Vetro una fornitura di mascherine, in segno di un gemellaggio nato tra i due Enti nel 2008. I rapporti tra le due Province sono intrattenuti dal signor Gaetano Fera, che sta lavorando per una nuova missione in Cina.