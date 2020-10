L’assessore Sculco: ‘Dall’assessorato Attività economiche patrocini per iniziative a supporto della ricerca e dell’impresa’

Una serie di patrocini concessi dall’assessorato alle Attività economiche, guidato da Alessio Sculco, ha caratterizzato i lavori della giunta Abramo. Su proposte predisposte dal settore, diretto da Antonino Ferraiolo, l’esecutivo ha dato il via libera al patrocinio per l’iniziativa “Start Cup Calabria 2020”, con l’utilizzo gratuito dell’Auditorium Casalinuovo che ospiterà l’evento, previsto il 22 ottobre, promosso dai 3 atenei calabresi insieme a Fincalabra. Inoltre, un’altra delibera di patrocinio gratuito riguarda l’evento organizzato dal Rotary Club Catanzaro denominato “Stimolo all’iniziativa economica. Opportunità di impresa nel tempo della pandemia”. Infine, ok della giunta anche al patrocinio per la realizzazione del progetto, presentato dal circolo Acli Città del vento, “Servizi integrati di accompagnamento alla stabilizzazione lavorativa e sociale”. “L’assessorato alle Attività economiche – commenta Sculco – riconoscendo il valore delle iniziative, ha inteso dare il proprio supporto nell’ambito della continua sinergia tra l’amministrazione e il mondo della ricerca, delle categorie e delle professioni. Affiancare questo genere di attività, nel periodo dell’emergenza covid, è un impegno prioritario per offrire nuove opportunità in termini di orientamento e sostegno al lavoro e all’impresa e, quindi, di crescita per il territorio”.