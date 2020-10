Lavori Giunta, via libera a esenzione ticket per uso impianti sportivi fino al 31 dicembre

L’esecutivo Abramo ha approvato l’esenzione del ticket per l’utilizzo degli impianti sportivi. Il provvedimento, valido per tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano il palazzetto dello sport “Gallo”, nel quartiere Corvo, o le palestre scolastiche, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed è motivato dalla necessità di venire incontro ai sodalizi catanzaresi in crisi per l’emergenza Covid.

Per accedere all’esenzione, società e associazioni dovranno provvedere a proprie spese all’igienizzazione delle aree di gioco e di quelle a servizio. La sanificazione è a carico dell’amministrazione comunale.

La delibera, predisposta dal settore Sport, diretto da Simona Provenzano, è stata relazionata dall’assessore Domenico Cavallaro nella riunione della giunta – assistita dalla segretaria generale Vincenzina Sica – che si è svolta questo pomeriggio. Il documento segue l’atto di indirizzo varato dallo stesso esecutivo circa tre settimane fa.

L’atto votato oggi dalla giunta su input del sindaco Abramo– ha sottolineato Cavallaro – è la dimostrazione concreta che la collaborazione fra pubblico e privato può consentire di raggiungere importanti risultati. Le società faranno il proprio dovere garantendo l’igienizzazione degli spazi, il Comune la sua parte eseguendo la sanificazione e prevedendo, fino al termine dell’anno solare, l’esenzione dal ticket. Si tratta della strada più razionale e sostenibile per far ripartire lo sport dilettantistico, fra cui operano realtà di altissimo livello, dopo i mesi di chiusura per emergenza sanitaria che hanno messo in ginocchio il settore. È un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, ente pubblico e organizzazioni private, che immaginiamo possa diventare una costante verso l’effettiva e piena ripartenza.