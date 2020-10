Buoni per famiglie in difficoltà post lockdown, prorogati termini di scadenza

Sono stati prorogati i termini di scadenza per le domande dei buoni spesa in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, nel post lockdown e residenti a Catanzaro. Lo ha deliberato la giunta guidata dal sindaco Sergio Abramo, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Lea Concolino. I cittadini possono inviare le richieste entro la mezzanotte di venerdì 16 ottobre, attraverso la piattaforma attivata sul portale del Comune e seguendo le indicazioni consultabili al seguente link: https://www.comune.catanzaro.it/attivato-portale-per-richiesta-on-line-buoni-spesa-covid/

Gli esercenti, disponibili ad accettare i buoni spesa, hanno tempo per aderire entro la mezzanotte di mercoledì 14 ottobre, utilizzando la modulistica contenuta nel nuovo avviso pubblicato nella medesima pagina web. “L’amministrazione ha inteso prorogare i termini – spiega Concolino – per favorire la massima partecipazione da parte degli esercizi commerciali che potranno distribuire i beni alimentari e di prima necessità agli aventi diritto. Auspichiamo che, da parte degli operatori, possa essere riservata la giusta sensibilità in questo periodo delicato”.

Si ricorda che possono inviare la domanda per i buoni spesa tutti coloro che non hanno percepito più di 780 euro nel periodo di lockdown (9 marzo – 3 maggio); tutti coloro che nel mese di settembre non hanno percepito più di 780 euro; tutti i nuclei familiari svantaggiati le cui istanze verranno prese in considerazione in base all’indicatore ISEE.

Chi dovesse avere bisogno di aiuto e supporto per la compilazione delle istanze può contattare o recarsi presso l’Assessorato alle Politiche sociali e il CSV di Catanzaro, siti in via Fontana Vecchia, o i Caf autorizzati il cui elenco è consultabile sul portale comunale.