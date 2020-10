Pentone, consegnati il lavori per la messa in sicurezza del muretto Carbasile

L’hanno promesso, l’hanno fatto. Gli amministratori della cosa pubblica di Pentone non hanno mai perso di vista i pericoli incombenti sulla strada provinciale all’altezza del muretto Carbasile: non c’era sicurezza, c’era però tanta paura.

La risposta all’annoso disservizio è arrivata questa mattina: sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza del muretto di Carbasile, troppo basso e con sbarre troppo larghe. E per lunghi cento metri.

“Dopo circa 13 anni si realizzerà un intervento molto importante e risolutivo per quel tratto di carreggiata che tutti conosciamo.

Un altro nostro impegno con i cittadini che finalmente prende forma e che in tempi brevi sarà concluso e consegnato alla nostra Comunità” ha asserito il primo cittadino Vincenzo Marino nel ringraziare il vice presidente della Provincia Antonio Montuoro “per la fattiva collaborazione.”

Presenti alla consegna dei lavori i responsabili della ditta, il direttore dei lavori, l’ufficio tecnico della Provincia, il delegato alla Viabilità per la Provincia Pisano e l’ing. Rodolfo Anacreonte: c’è sinergia tra Ente intermedio e Comune di Pentone.