Nuovo consiglio comunale Montauro, Aiello (Fdi): “Già al lavoro per risoluzione problemi”

Di seguito una nota del consigliere comunale di Montauro delegato all’urbanistica, gestione del territorio e marketing territoriale Leo Aiello, di Fratelli d’Italia:

“Sono passati solo pochi giorni dall’insediamento, ma già dal giorno successivo alla proclamazione del sindaco, siamo al lavoro in comune, per conoscere ed affrontare i problemi di Montauro. È stata una campagna elettorale strana: a causa del covid e del periodo estivo. Il divieto agli assembramenti non ha permesso di raggiungere come avremmo voluto tutti i cittadini, proporre le nostre idee e confrontarci pubblicamente sui temi specifici. È stato comunque un risultato importante quello ottenuto, grazie all’aiuto dei tanti amici e colleghi di partito. Un gruppo serio e coeso che non mi ha mai abbandonato. Una comunità, quella di FdI, che, grazie alla carismatica guida dell’onorevole Wanda Ferro, cresce costantemente in Calabria.

Merito anche della presenza di storiche figure come quelle dell’onorevole Michele Traversa e del fondamentale supporto dei tanti dirigenti provinciali e regionali. Dovrei ringraziare tanti veri amici, che l’hanno fatto col cuore. Ma sono sicuro che per loro, la mia elezione è già una piccola soddisfazione che li ripaga dell’impegno profuso. Sono convinto che con l’impegno riuscirò a dimostrare, che la loro fiducia sarà stata ben posta. Mi auguro di contribuire inoltre a ricostruire la nostra comunità montaurese, da troppo tempo divisa e sfilacciata, sempre convinto che il comune senso di appartenenza aiuterà in tutto ciò, perché le radici profonde non gelano mai”.