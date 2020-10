Diretta scritta del Consiglio Comunale: 19 punti all’ordine del giorno

ore 15.23 E’ diretto il messaggio che il consigliere Sergio Costanzo lancia all’aula: “Sindaco lei lascia o non lascia? Va a fare il vicepresidente della Regione?”. Poi via, una dietro l’altra, le accuse di Costanzo all’indirizzo del primo cittadino. “Sindaco dica che cosa vuole fare, se vuole portare a termine il mandato o far affondare le due navi: Comune e Provincia”.

ore 15.20 Il consigliere Antonio Ursino entra nel merito della pratica relativa al Covid 19, anticipando nuove misure per sostenere il settore del beverage and food.

ore 15.17 Il consigliere Demetrio Battaglia solleva il problema legato alla mancata discussione e, quindi, approvazione in aula della pratica relativa a Montecorvino. Dopo la spiegazione di Talarico, Battaglia unitamente a Gironda e Consolante lasciano l’aula.

ore 15.10 Iniziano i lavori e si parte con la discussione della pratica. Interviene i promotori della proposta Fabio Talarico e Antonio Ursino. “Tutto quello che è stato fatto nell’ambito dell’emergenza Covid 19 relativamente alle attività commerciali è stato svolto, in modo egregio, dall’assessore Alessio Sculco – dice Talarico. Anche, stavolta, l’atto di indirizzo va nella direzione di coadiuvare il lavoro dell’assessore”.

ore 15.04 Dopo le comunicazioni del presidente Marco Polimeni, si procede alle pratiche e, quindi, all’atto di indirizzo di conferma degli spazi garantiti agli esercizi di ristorazione per l’emergenza Covid-19.

ore 15.02 Il segretario comunale, Vincenzina Sica, chiama l’appello: 23 i presenti.

Sta per iniziare la seduta del Consiglio Comunale convocata per discutere 19 punti all’ordine del giorno. L’assemblea è, infatti, chiamata a discutere, in particolare, dell’atto di indirizzo di conferma degli spazi garantiti agli esercizi di ristorazione per l’emergenza covid-19; dell’affidamento all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Unità operativa di medicina legale, della gestione dell’obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione di campioni anatomici, così come previsto dal Dpr 285/90, rettifica della delibera di Consiglio comunale n. 42 del 16 aprile 2019; dell’approvazione del nuovo regolamento dell’Area dell’infanzia comunale paritaria “Pepe”. Concluderà il calendario dei lavori l’esame di quindici pratiche inerenti riconoscimento di debiti fuori bilancio.