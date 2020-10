Compensi personale seggio referendum 2020: ecco quando e dove riscuoterli a Catanzaro

Nella prossima settimana saranno erogati i compensi spettanti a presidenti, scrutatori e segretari di seggio del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre scorso. Lo ha comunicato il responsabile dell’ufficio Trattamento economico del Comune d’intesa con i responsabili della Tesoreria comunale (Monte dei Paschi di Siena).

Il calendario dei pagamenti è il seguente:

Seggi dal nr. 1 al nr. 20: lunedì 19 ottobre; dal nr. 21 al nr. 40: martedì 20 ottobre; dal nr. 41 al nr. 60: mercoledì 21 ottobre; dal nr. 61 al nr. 80: giovedì 22 ottobre; dal nr. 81 al 91 e seggi speciali: venerdì 23 ottobre.

La riscossione delle somme spettanti potrà avvenire, solo in contanti, nella sede di Catanzaro della banca Monte dei Paschi di Siena in piazza Serravalle. Per la riscossione del compenso, i legittimi beneficiari dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, nonché di apposito dispositivo di protezione individuale (mascherina)