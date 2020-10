Malumori in Consiglio Comunale: riconvocata la seduta

Dopo la turbolenta seduta del Consiglio Comunale di ieri, gli inquilini di Palazzo de Nobili ci riprovano. La seduta, con lo stesso ordine del giorno, è stata convocata per domani in prima convocazione e venerdì in seconda. La decisione è arrivata, stamattina, dopo la conferenza dei capigruppo svoltasi stamattina a seguito della sospensione dei lavori e della lunga riunione tenutasi in sala giunta.

I nodi da sciogliere sono, ancora, tanti. Ufficialmente i malumori sembrano legati ad una guerra di confini tra due residenti in via Montecorvino. In realtà la spaccatura ha natura politica. Ed è, sicuramente, legata a molti fattori: Regione, Provincia, Comune. Presente e futuro.