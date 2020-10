Scomparsa Santelli, il cordoglio di Traversa: “Un esempio per tutta la politica calabrese”

“L’improvvisa scomparsa di Jole Santelli mi ha profondamente commosso. Ha affrontato la malattia con una forza straordinaria, senza perdere mai il sorriso e senza abbandonarsi alla sfiducia. Credeva nel fato. Mi colpirono le sue parole nel giorno della presentazione della sua candidatura alla presidenza.

Usò la parola fato, il disegno già scritto al quale non si può sfuggire, per farsi carico di un destino che invece poteva e doveva essere cambiato, quello di una terra per troppo tempo tradita e privata della speranza.