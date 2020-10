Ritardi sul Psc: Sud Democratici, grave danno per la città

Il cronoprogramma definito, a suo tempo, dal sindaco Abramo per la presentazione del Piano Strutturale Comunale deve ritenersi superato stante il grave ritardo che si registra per la sua stesura preliminare.

Senza le opportune giustificazioni dello stesso Sindaco è più che legittimo ipotizzare che il ritardo sia dovuto a difficoltà dei progettisti nel proseguire i lavori ovvero a contrasti con l’amministrazione comunale dei professionisti incaricati circa il rispetto dei contenuti delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale.

Nell’una o nell’altra ipotesi si rivela errato il metodo inusuale con cui è stato conferito l’incarico che nei fatti non garantisce il rispetto delle linee di indirizzo e dei tempi programmati.

Il danno per la Città è grave e vanno adottate con urgenza misure adeguate per recuperare il tempo perduto.

A Giovino, a Germaneto lungo l’alveo della Fiumarella vanno realizzandosi trasformazioni urbanistiche che potrebbero compromettere uno sviluppo ordinato del territorio con costruzioni che contrastano con la Delibera con cui Il Consiglio Comunale si è determinato per il “consumo zero di suolo” precostituendosi anche situazioni di rischio idrogeologico. E non solo. Il nuovo “Piano Casa” che ha prorogato fino al 31 Dicembre la possibilità di ampliamento volumetrico degli immobili, ammettendo lavori di demolizione e ricostruzione, può compromettere le aree di supporto alla attività portuale di Lido. Cosi come col permanere della pandemia si impone con urgenza la definizione sul territorio di adeguate strutture sanitarie a supporto di quelle ospedaliere esistenti nella prospettiva della utilizzazione delle risorse economiche la Comunità Europea renderà disponibili.

La Città deve avere precise garanzie perche’ lo strumento urbanistico venga definito in breve tempo coinvolgendo anche le figure tecniche interne alla Amministrazione Comunale e non escludendo la possibilità di istituire un apposito Ufficio del Piano.

Il Sindaco Abramo deve rendere alla cittadinanza le opportune informazioni sui ritardi del PSC anche nel rispetto degli impegni assunti in più occasioni di coinvolgimento degli Ordini Professionali e delle Associazioni che nel rispetto dei termini stabiliti avevano presentato entro la scadenza del 5 Marzo scorso le proprie osservazioni alla bozza preliminare del Piano Strutturale.

Associazione Sud Democratici