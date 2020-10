Elezioni regionali, Lega Calabria: “Prima si vota meglio è”

“Non abbiamo nessuna tentazione e non abbiamo intenzione di prolungare la reggenza di Nino Spirlì. Stiamo già lavorando per consentire ai calabresi di tornare al voto il prima possibile ed esprimere così il nome del nuovo presidente della loro regione”.

Lo afferma il segretario regionale della Lega Calabria, Cristian Invernizzi, commentando alcune indiscrezioni – definite “ricostruzioni di parte” e “infondate” – pubblicate a seguito dell’incontro a Roma, tra Matteo Salvini e i rappresentanti della Lega Calabria.

“Già le prossime settimane saranno decisive – prosegue Invernizzi – per programmare le nuove elezioni. Da parte nostra c’è tutta la volontà di anticipare il prima possibile la data. Ci confronteremo con gli alleati di centrodestra per valutare un nome unitario. Come richiesto da Salvini, individueremo anche questa volta liste con candidati di qualità, aprendo alle esperienze civiche”