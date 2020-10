Sito archeologico a Santa Maria, Italia Nostra scrive alla Soprintendenza

Italia Nostra Catanzaro ha recentemente inviato una lettera aperta al sindaco Sergio Abramo in merito al ritrovamento di un sito archeologico durante i lavori di scavo per la metropolitana nel quartiere di Santa Maria.

“Abbiamo sostenuto – si legge nella nota – che la scoperta ha grande rilevanza per riscrivere la storia di Catanzaro e del suo istmo e quanto sia necessaria la sua valorizzazione continuando gli scavi e proteggendo adeguatamente i reperti già venuti alla luce. Dalla soprintendenza cui spetta l’esecuzione e la sorveglianza dei lavori nessuna voce ufficiale si è levata per chiarire le notizie apprese dalla stampa sullo stato delle scoperte, la loro valenza storica e le scelte che saranno fatte in merito alla continuazione dei lavori della metropolitana. Siamo assolutamente contrari alla delocalizzazione dei ritrovamenti e alla continuazione del tracciato previsto prima di aver informato le istituzioni e la cittadinanza dell’entità e del valore delle scoperte. Abbiamo sostenuto la necessità di tenere alta l’attenzione e per questo in assenza di risposte alle nostre richieste abbiamo scritto alla Responsabile della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza e Crotone arch. Francesca Casule e.p.c. al Ministero per i beni e le attività culturali facendo richiesta di un incontro”.