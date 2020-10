Albo dei presidenti di seggio, domande entro il 31 ottobre

Il presidente della commissione Servizi demografici, Giuliano Renda, d’intesa con l’assessore Alessandra Lobello, che presiede la commissione Elettorale di Palazzo De Nobili, ricorda che entro il 31 ottobre i cittadini interessati a iscriversi o cancellarsi dall’albo dei presidenti di seggio possono presentare apposita domanda. Chi è già iscritto non ha bisogno di presentarla.

L’aggiornamento dell’albo dei presidenti di seggio avviene ogni anno, da prassi, nel mese di ottobre.

Si ricorda che la domanda, redatta in carta semplice indicando nome e cognome, data di nascita, residenza, professione, arte o mestiere che si svolge, e titolo di studio, può essere presentata da città da chi è in possesso del diritto di voto; non abbia superato i 70 anni; sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; non sia dipendente dei ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni, dei Trasporti; non appartenga e sia in servizio nelle Forze armate, né sia medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; non sia segretario o dipendente comunale generalmente addetto o comandato a prestare servizio negli uffici elettorali; non sia candidato alle elezioni.

Dall’1 al 30 novembre, invece, come ogni anno, si procederà con l’aggiornamento dell’albo per gli scrutatori, che al momento comprende 10.016 persone. Le modalità di presentazione delle domande per l’iscrizione o la cancellazione dall’elenco sono le stesse di quelle per i presidenti. Sono parzialmente differenti i criteri necessari.

Per essere scrutatore basta essere elettore del Comune e avere assolto agli obblighi scolastici.

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni, dei Trasporti; chi appartiene e sia in servizio nelle Forze armate, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari e dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio negli uffici elettorali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Anche in questo caso chi è già iscritto non deve farlo di nuovo.

Le domande, sia per l’albo dei presidenti che per quello degli scrutatori, possono essere presentate personalmente all’ufficio Elettorale di Palazzo De Nobili o inoltrate all’indirizzo mail uff.elettorale@certificata.comune.catanzaro.it allegando la copia di un documento d’identità valido.

Sul sito del Comune, www.comune.catanzaro.it, è possibile scaricare i modelli di domanda nella sezione “I servizi – Essere cittadino”.