Gruppo regionale Lega: ‘In questo momento la nostra unica preoccupazione è la Calabria’

“In questo momento quello che ci preoccupa è supportare Nino Spirlì nella gestione della nostra regione in piena emergenza sanitaria.

Le ricostruzioni prive di fondamento, magari pilotate ad arte, in questo momento sono inopportune e prive di morale.

Il centrodestra troverà una quadra a livello nazionale, ma il nostro compito è lavorare per gestire e garantire alla Calabria sicurezza e salute.

Qualcuno forse pensa solo a posti di potere dimenticando i calabresi. Noi no.” Così il Gruppo Regionale della Lega Calabria.