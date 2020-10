Carlo Piroso coordinatore regionale dell’MRE “Movimento Repubblicani Europei“

La difesa della democrazia , della laicità, della giustizia sociale ,- si legge in una nota di Mre Movimento Repubblicani Europei- dell’unità nazionale e dell’europeismo ; la difesa della storia repubblicana e dei nostri valori ci spingono ad un impegno sempre più importante .

La regione Calabria ha vissuto il dramma della perdita improvvisa del suo Presidente , di una Donna da anni impegnata politicamente.

Umanamente Vicini ,nel dolore ,ai suoi cari ed a tutti gli amici che le hanno voluto bene , siamo coscienti che il vuoto istituzionale , comunque , non potrà rimanere tale per lungo tempo .

Siamo convinti altresì che questa Lega di Salvini Non Meriti il governo della nostra terra . Siamo convinti anche che il linguaggio volgare e culturalmente arretrato utilizzato dall’attuale primo rappresentante dell’ente regionale . Spirli’ , non sia e non possa essere rappresentativo della storia , della cultura della nostra Regione e dei nostri conterranei.

Pertanto sarà massimo lo sforzo politico nella ricerca di una coalizione elettorale politicamente all’altezza delle sfide future e di un Presidente capace di sintetizzare le idee ed i progetti per il governo della Calabria .

La Senatrice Luciana Sbarbati per questo “nuovo”impegno ha nominato coordinatore regionale del Partito Carlo Piroso , già consigliere nazionale e segretario provinciale dell’MRE di Catanzaro .