Riccio: ‘L’Asp non ha tamponi e non riesce a tracciare i contagi? Allora si decreti il game-over’

“Basta bugie. Basta tentennamenti. Basta scaricabarile. Se, come dice l’Asp nella comunicazione al sindaco Abramo, i tamponi non bastano più per assicurare un tracciamento adeguato dei contagi da Covid- 19, allora si chiuda ogni cosa subito. Ma non si chiuda il rapporto di fiducia con i cittadini”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Eugenio Riccio. “Il rispetto dovuto a chi paga le tasse e a chi ha diritto ad una sanità che deve tutelare, impone la verità. L’Asp di Catanzaro non ce la fa a tracciare i contagi da Covid- 19, allora si decreti il “game – over” per tutti quanti, ma non si lascino i cittadini nell’incertezza di non sapere domani cosa accadrà. Operazione verità subito. Questo chiediamo con immediatezza, nessun sacrificio sarà mai abbastanza- conclude Riccio – se dall’altra parte non c’è chi è in grado di coglierlo e farlo fruttare, per il bene di tutti e non per la poltrona di pochi”.