Buoni spesa, il consigliere Consolante sollecita la burocrazia

“Venti giorni dopo la scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai buoni spesa gli uffici comunali competenti non hanno ancora completato e pubblicato le necessarie graduatorie degli aventi diritto. È chiaro, dunque, che in una situazione di crisi generalizzata, resa ancora più grave dai provvedimenti imposti dall’ultimo Dpcm del Governo Conte, la burocrazia comunale debba affrettarsi a garantire le risposte che la cittadinanza attende come acqua nel deserto”.

Lo afferma in una dichiarazione il consigliere comunale Enrico Consolante: “La politica ha fatto il possibile per far partire, coordinare e sovrintendere il processo di partecipazione ai buoni spesa, e in questo senso l’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo ha dimostrato per l’ennesima volta la sua grande efficacia, in linea con le competenze e il saper fare dello stesso primo cittadino. Però adesso è il momento che anche la burocrazia si dimostri all’altezza. C’è tanta gente che ha bisogno dei buoni spesa per le proprie quotidiane e fondamentali esigenze. La macchina amministrativa del Comune faccia in fretta, perché non c’è tempo da perdere”.