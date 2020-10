Oliverio: ‘Ora riprendere la Cabina di regia per il Mezzogiorno’

Quattro punti strategici da approfondire per il rilancio del Mezzogiorno e della Calabria. Mario Oliverio, gia’ governatore della Calabria, li ha evidenziati oggi nel corso del webinar ‘Next generation Eu e programmazione europea, il Sud e la Calabria per lo sviluppo sostenibile’, promosso dalla fondazione Europa, Mezzogiorno, Mediterraneo di cui e’ presidente. Infrastrutture; digitalizzazione; transizione green; istruzione, formazione e ricerca: questi i temi sui quali si e’ soffermato Oliverio, ripercorrendo in parte anche quanto programmato ed investito nel corso del suo impegno alla presidenza della Regione Calabria. Insieme a lui ne hanno discusso, tra gli atri, l’ex ministro della Coesione territoriale Nicola De Vincenti, i parlamentari Enza Bruno Bossio (Pd) e Nico Stumpo (Articolo uno), i sindaci calabresi Giuseppe Falcomata’ (Reggio Calabria) e Vincenzo Voce (Crotone). “Coordinare i grandi interventi per il Sud, riprendendo la Cabina di regia – ha dichiarato l’ex governatore della Calabria – e’ piu’ che mai necessario. Solo cosi’ potremo avere una strategia e un respiro maggiore per lo sviluppo del Mezzogiorno. Gli enti regionali e locali – ha aggiunto – possono svolgere un ulteriore elemento di raccordo con il territorio”.