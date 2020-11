Buoni Covid, consiglieri comunali Fi: “Settore politiche sociali sta lavorando oltre ogni difficoltà”

Nota dei consiglieri comunali Andrea Amendola, Antonio Angotti, Rosario Lostumbo e Giuliano Renda (Forza Italia).

“L’amministrazione comunale, tramite il settore politiche sociali, sta gestendo in queste settimane anche il complesso iter relativo ai buoni spesa regionali per l’emergenza covid rispetto al quale si è di recente espresso il consigliere Enrico Consolante. Lo stesso, da componente della maggioranza, dimostra di non conoscere alcuni aspetti che contrassegnano la procedura tra i quali l’accreditamento delle somme da parte della Regione, per cui, prima del suo intervento pubblico il collega si sarebbe dovuto informare presso gli uffici competenti.

Più ancora in generale allo stesso Consolante, componente della Commissione Politiche Sociali da circa tre anni, non sarebbero dovute sfuggire le ben note difficoltà che lo stesso Settore è costretto a fronteggiare da diverso tempo in termini di carenza del personale, tanto da costringere gli uffici a dei veri tour de force per non far venire meno risposte e servizi ai cittadini. Fin dall’inizio dell’emergenza covid, le incombenze del Settore sono aumentate e solo con l’imminente immissione di nuove forze umane sarà possibile fare fronte con maggiore tempestività a tutti gli impegni, tra i quali rientrano anche tutte le procedure legate alle centinaia di domande per i buoni spesa ricevuti in modalità telematica.

Avrebbe fatto bene Consolante, persona professionalmente attrezzata di esperienza imprenditoriale, a constatare personalmente le tante criticità che imperversano nel settore, come in tante altre amministrazioni comunali. Basta guardare anche quello che è in atto in altre città, costrette a risolvere problematiche in un ambito così delicato.

Tuttavia, non possiamo che ribadire la piena fiducia nell’operato dell’assessorato e di tutto il settore politiche sociali che, ciò nonostante, sta donando lustro alla squadra della maggioranza guidata dal sindaco Abramo. Detto questo, è doveroso anche riflettere su un dato politico che emerge dalle recenti uscite del consigliere Consolante che dovrebbe per primo chiarire a se stesso da che parte stare. Se è dalla parte del Sindaco, del cui gruppo risulta ancora formalmente membro, allora sarebbe più opportuno affrontare i problemi nell’ambito di un normale confronto politico, proprio in questo momento in cui l’unità e la condivisione sono ancora più importanti per dare risposte ai cittadini”.