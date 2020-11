Fiume Castaci, l’allarme dei cittadini. Costanzo: ” Approfondiamo i fatti”

“Non spetta ai cittadini bonificare la zona né tanto meno accertare la provenienza dei liquami che scorrono nel fiume Castaci. È forte la denuncia a mezzo stampa della grave situazione igienico – sanitaria in cui si trovano i residenti del quartiere Cava, costretti a vivere nel fetore e nell’abbandono”.

Ad evidenziare questa denuncia è il capogruppo di Fare per Catanzaro, Sergio Costanzo: “I fatti denunciati da un cittadino, il sig. Cantoni, meritano un celere approfondimento per capire se lo sversamento contiene anche sostanze nocive, ma è inconcepibile che gli stessi cittadini devono provvedere alla derattizzazione per non mettere a rischio la loro salute. Il fiume Castaci scorre in un’area urbanizzata e il rischio per la salute si aggrava notevolmente”.

Per il consigliere: “E’ necessario, dunque, procedere ad analisi approfondite per capire la natura di questo inquinamento, ma è anche essenziale che il comune provveda a una accurata pulizia. L’appello che rivolgo al sindaco Abramo e al settore igiene e ambiente del comune, ma anche all’amministrazione provinciale e all’Asp, coinvolgendo le associazioni ambientaliste, nell’ottica di una condivisa collaborazione, è quello di intervenire per capire l’origine e le sostanze che compongono questi sversamenti. Nel frattempo urge la messa in sicurezza del fiume e del territorio che il corso d’acqua attraversa. Un ulteriore esempio di come né il sindaco né tanto meno l’assessore Cavallaro e il collega Longo, hanno presente le problematiche del territorio specie quando queste mettono a rischio la salute, in particolar modo in un periodo di grave allarme pandemico a causa del coronavirus. In sostanza non bisogna lasciare da soli e ne abbandonare questi nostri concittadini, ai quali, va la mia totale solidarietà ma anche l’assunzione dell’impegno di rimanere vigile affinché la questione venga risolta. È in gioco la salute di tutti, questi cittadini, ma anche l’ambiente e il territorio”.