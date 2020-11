Abramo: ‘Il governo eroghi subito tramite i sindaci gli aiuti economici alle attività’

“Il Governo eroghi subito gli aiuti economici stanziati per le attività commerciali e le partite Iva”. E’ questo l’appello che il sindaco Sergio Abramo ha lanciato con un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina facebook.

“Non sappiamo se la Calabria sarà identificata come zona rossa – ha commentato – e questa è una ipotesi comunque contestabile, leggendo i dati che ci provengono dalle autorità sanitarie. Ma se sarà così, è necessario che si disponga di contributi a fondo perduto per dare ristoro alle attività costrette ad un nuovo periodo di chiusura. Nel precedente lockdown, tutti gli aiuti sono arrivati con notevole ritardo, in primis la cassa integrazione. Le attività hanno costi da sostenere, tasse da pagare, scadenze programmate che dovranno essere rinviate. Perciò, la proposta avanzata subito alla Regione è che questi stanziamenti vengano erogati direttamente dai sindaci, su ogni territorio, così da velocizzare i pagamenti”.