Costa: ‘Riattivato servizio dichiarazioni decesso domenicali’

“L’amministrazione comunale, alla luce delle particolari criticità legate all’emergenza covid, ha deciso di riattivare fino alla fine dell’anno il servizio di stato civile nelle giornate domenicali per i procedimenti inerenti le dichiarazioni di decesso. Una misura che rappresenta una risposta concreta a tante famiglie che, in questo modo, avranno la possibilità di non procrastinare la celebrazione delle esequie dei propri cari”. Lo afferma il Capogruppo di Officine del Sud, Lorenzo Costa.

“Così facendo – prosegue – si potranno supportare anche le strutture sanitarie limitando eventuali problematiche legate alla gestione dei servizi cimiteriali. Voglio ringraziare, in primis, il presidente della commissione Servizi demografici, Giuliano Renda, che ha recepito la mia segnalazione nell’ambito dell’organismo consiliare. Proposta che è stata poi realizzata concretamente con un provvedimento della giunta presieduta dal sindaco Abamo, grazie all’impegno dell’assessore al ramo, Alessandra Lobello, e della dirigente del settore, Simona Provenzano. E’ l’esempio di una buona amministrazione che, in un periodo difficile segnato dall’emergenza sanitaria, ha voluto dare un segnale preciso di vicinanza alle famiglie dei defunti”.