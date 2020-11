Oliverio: ‘Contro il commissariamento ho combattuto per anni’

“Durante questi mesi mi sono imposto il silenzio. Anche di fronte ad evidenti e strumentali alterazioni della verità e dei fatti ho volutamente taciuto. La gravità della situazione mi induce ad intervenire. Come è noto in questi anni ho condotto una ostinata battaglia contro la piaga del commissariamento della Sanità. L’ho fatto contro tutti i Governi nazionali, anche contro quelli del mio stesso partito e schieramento, che dal 2010 hanno mantenuto la Sanità calabrese in condizioni da Terzo Mondo. L’ho fatto opponendomi con tutte le mie energie al cosiddetto “Decreto Calabria” che il Governo Lega/Cinque Stelle approvava in una seduta straordinaria, convocata in pompa magna a Reggio Calabria e che in realtà altro non era, così come è risultato, l’ultimo colpo mortale al già provato sistema sanitario calabrese. L’ho fatto, come mio dovere, per tutelare il diritto alla salute dei calabresi e per liberare la Calabria dalla condizione coloniale della disastrosa gestione di commissari mandati da Roma. Ho combattuto contro un muro di forze e di interessi consolidati che prosperano sulla pelle dei calabresi.La drammatica esperienza di questi mesi con il Covid ha ancor più evidenziato ciò che prima veniva sottovalutato e distorto in modo strumentale ed interessato. A distanza di otto mesi dalla prima ondata del Covid è grave che non siano state utilizzate le risorse (86 mln di euro) destinate all’emergenza in Calabria per potenziare i servizi di terapia intensiva ed i servizi sanitari sui territori per far fronte alla nuova ondata di pandemia prevista ed annunciata dagli esperti con sufficiente anticipo.È anche questa la ragione che il Governo ha addotto per dichiarare la Calabria “Zona Rossa” con gravi implicazioni per l’economia e per le attività produttive della regione.L’emergenza Covid avrebbe imposto e impone misure straordinarie da realizzare in tempi rapidi, per mettere le strutture ed il personale sanitario, a cui vanno il nostro pensiero e la nostra gratitudine, nelle condizioni di poter fronteggiare questa pandemia che sta assumendo anche in Calabria dimensioni e pervasività preoccupanti.Su questo oggi è necessario concentrare ogni sforzo ed energia. Bisogna agire per potenziare subito le strutture ospedaliere e sanitarie per far fronte ad una emergenza inedita che mette a rischio la vita delle persone e l’economia della Calabria”. E’ quanto afferma in una nota stampa l’ex presidente della Regione Mario Oliverio.