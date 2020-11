Caso Cotticelli -piano anti Covid: Le reazioni della politica

«Licenziamento immediato con richiesta di risarcimento danni per il commissario Cotticelli reo confesso di gravi omissione di atti d’ufficio. Se la Calabria è “zona rossa” è perché non è stata messa nelle condizioni di fronteggiare in sicurezza il virus. Dal Ministro della Salute la Calabria, offesa da un commissariamento decennale spavaldo quanto fallimentare, si attende un segnale forte». È quanto sostiene il consigliere regionale Francesco Pitaro, che aggiunge: «Omissione di atti che implica una corresponsabilità politica e amministrativa di chi avrebbe dovuto, su una materia che tocca la vita dei calabresi, vigilare (e attivarsi) efficacemente perché la Calabria avesse il Piano Covid per tempo. Di cosa si è occupato, mentre Cotticelli e “Maria” si rigiravano fra le mani il parere del Ministero della Salute, il Dipartimento Salute della Regione?» Conclude Pitaro: «In Calabria siamo dinanzi al rischio, considerata la scandalosa ammissione del generale Cotticelli e l’inadeguatezza del servizio sanitario pubblico a fronte di un’emergenza epocale, di una clamorosa rottura del patto di fiducia fra Istituzioni, politica e società civile. Se ne esce non derubricando l’accaduto a incidente di percorso, ma con una reazione di pari rilevanza che, sanzionando chi sbaglia e anteponendo nelle nomine che si andranno a fare la competenza all’appartenenza, sia in grado di far capire ai cittadini che l’autorevolezza delle Istituzioni pubbliche non è perduta».

“Ancora una volta si grida alla cacciata del commissario attuale come fu fatto con Scura senza che nessuno richieda mai le responsabilità: è dalla stesura del primo decreto Calabria (che non ho condiviso) che lotto per questo. Non mi sorprendono le dichiarazioni del commissario alla sanità calabrese che dimostrano nei fatti un fallimento di questo sistema che, a parte rare eccezioni, è sempre stato determinato dalla “moda politica del momento” senza valutare competenze e capacità di gestione e organizzazione in materia sanitaria necessarie a svolgere adeguatamente il ruolo assegnato. Anche il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri indica la nomina semplicemente di un “commissario ad acta” senza definire qualifiche, competenze, responsabilità e adeguatezza del ruolo. Da sempre ho criticato le scelte e lavorato per far valere le potenzialità della sanità/salute calabrese mediando personalmente un sistema di comunicazioni tra commissariamento e Regione per ottenere risultati tangibili. È ora che i calabresi decidano con forza le sorti della sanità territoriale quale diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Continuerò a discutere con il Governo perché non venga mai abbassata la guardia nei confronti della Calabria. Se commissariamento deve essere, che il ruolo sia affidato ad un calabrese competente e qualificato, come tanti ce ne sono in Calabria, in Italia e nel mondo, per ristabilire gli equilibri dei servizi essenziali per i cittadini.” Cosi’ la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

«Con l’entrata in vigore del nuovo decreto Calabria, che prevede misure e risorse per rilanciare la sanità regionale, i commissari Cotticelli e Crocco vanno sostituiti all’istante, come ripetiamo da molto tempo. Dopo la figuraccia di ieri alla trasmissione Rai Titolo V, è chiaro a chiunque che non possono stare al loro posto, nemmeno per un solo giorno». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che prosegue: «I ministri Speranza e Gualtieri annotino e diano immediatamente l’atteso segnale: caccino gli attuali commissari alla sanità regionale e assieme richiamino alla responsabilità il rettore dell’Università di Catanzaro perché conceda il padiglione C del policlinico dell’ateneo al fine di attrezzare nuovi posti letto». «È assurda la mancanza di collaborazione del rettore, che evidentemente – attacca il deputato M5S – non ha compreso la gravità della situazione né il bisogno dei calabresi davanti all’aumento continuo dei casi Covid. L’ospedale catanzarese Pugliese-Ciaccio sta lavorando intensamente. Nella guerra sanitaria al virus, che vede impegnati e intasati tutti gli hub della Calabria, chi del policlinico universitario vuole ancora restare in giacca e cravatta e non sporcarsi le mani? Almeno in questa fase tanto drammatica, il rettore non pensa – domanda il parlamentare pentastellato – che il policlinico debba sdebitarsi con la Calabria, che alla struttura, priva di Pronto soccorso e per prassi politica esentata dall’emergenza-urgenza, ogni anno continua a corrispondere decine di milioni oltre quanto consentito dalle norme?». «Condivido – conclude Parentela – e sostengo la risolutezza del commissario straordinario del policlinico universitario, Giuseppe Zuccatelli, che giustamente ha alzato i toni nei confronti del rettore Giovambattista De Sarro, chiedendogli la disponibilità del padiglione C per aumentare i posti riservati ai pazienti Covid. Non è più tempo per mantenere rendite di potere. Se la Calabria è zona rossa, anche il rettore dovrebbe porgere qualche scusa ai cittadini».

“Abbiamo assistito a giorni di orribile sciacallaggio politico, di menzogne, ipocrisie, di strumentalizzazioni di ogni sorta.Abbiamo detto con forza la verità ma non è stata creduta per i traumi di una regione dove la cattiva politica ha fatto nei decenni cose indecenti. Ma questa volta i fatti erano differenti, questa volta il Governo Conte ha approfittato del fatto che la Presidente fosse defunta per veicolare il messaggio che non si fosse fatto niente, che si stava mandando la gente a morire, che ci fosse un disastro generato dalla cattiva politica e dal classico “magna magna”. Cotticelli, commissario della Sanità calabrese, riconfermato lo stesso giorno della zona rossa, ammetteva che difatti era colpa sua scoprendo che era lui da incaricato del Governo a doversi occupare del piano covid. Ma non si possono non rilevare le responsabilità politiche, non c’era un piano covid da giugno e il ministero non se ne era accorto? Al Ministro Speranza, oltre che a Cotticelli, chiediamo la decenza di dimettersi immediatamente, perché un ministro che approfitta di una pandemia e delle imminenti elezioni regionali per mettere in ginocchio l’economia di una Regione non ci fa sentire tranquilli. Siamo davanti a uno dei peggiori scandali degli ultimi anni.

Ora la Regione si organizzi senza considerare il decreto Calabria, aumenti posti di terapia intensiva e faccia un centro Covid, mentre il Governo rimuova immediatamentela zona rossa”. Così la Lega Calabria in merito allo scandalo Cotticelli.’Dimissioni di massa per manifesta incapacità’ è quanto invoca Caterina Sirianni coordinatrice provinciale Italia Viva Catanzaro. “Dopo lo scaricabarile a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, oggi emerge un altro elemento…la demenza senile “precoce”, del commissario Cotticelli! Come se ciò non fosse sufficiente, oggi si riunirà il consiglio regionale straordinario con unico ordine al giorno: richiesta di modifica da zona Rossa a zona Gialla per la Calabria! Tutto questo malgrado il Governo abbia decretato che la nostra Regione debba essere “zona rossa” sulla base dei tre coefficienti rilevanti, ovvero “l’indice di contagiosità Rt, la saturazione delle terapie, disponibilità di posti letto”. Chiedo, in questi mesi, quanti consigli regionali sono stati convocati per l’attuazione delle misure preventive; per essere più precisi, realizzazione di un centro Covid e assunzione personale. La risposta la conosciamo: zero! E qualora fosse vero che le (in)competenze ricadano completamente ed esclusivamente sul commissario Cotticelli, perché la maggioranza della giunta regionale Calabrese non ha preteso che venissero espletate e concretizzate le misure anti pandemia?