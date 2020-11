Cotticelli, Viapiana (Italia Viva): assordante silenzio dei consiglieri regionali

È veramente assordante il silenzio di tutti i consiglieri regionali di fronte alla certificazione del fallimento di quello che doveva essere il compito a loro assegnato dal ruolo,di verificare il corretto operato del commissario ad acta alla sanità Cotticelli.Un silenzio che sa tanto di consapevolezza della responsabilità su quanto accaduto e sui danni arrecati come conseguenza diretta all’economia Calabrese.

Il danno ormai è consumato,e non ci resta che rimboccarci le maniche e immaginare da subito il nostro futuro attraverso la scelta di un rinnovamento totale del prossimo consiglio regionale che dovrà essere capace di rimediare all’incapacità di chi ha colpe gravi di quanto accaduto e soprattutto di far capire ai cittadini che non recarsi a votare come avvenuto nelle ultime tornate elettorali è sinonimo di complicità. Serve una presa di coscienza da parte di tutti.

Il nostro impegno sarà di contribuire attivamente nel rinnovo del prossimo consiglio regionale per mettere fine allo scempio di cui siamo tutti spettatori

Francesco Viapiana (coordinatore provinciale italia viva Catanzaro)