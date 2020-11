Tomasello contro il circolo Catanzaro Ovest del Pd: “Assenza di confronto”

“Apprendo dalla stampa che il Circolo Catanzaro Ovest del Partito Democratico promuove incondizionatamente, ed a prescindere, il neo “Supercommissario” alla sanità Giuseppe Zuccatelli”. Inizia così la nota di Pino Tomasello, iscritto al Circolo Catanzaro Ovest del Partito Democratico, che aggiunge: “Ritengo che dopo la figuraccia nazionale alla quale, da calabresi, abbiamo dovuto assistere nei giorni scorsi, e che ha evidenziato il disastro della nostra sanità e le tante negligenze del governo regionale, nel rispetto ai tanti morti per Covid 19, alle tantissime famiglie che stanno soffrendo perché costrette a rimanere nelle proprie case ed alle migliaia di piccole attività artigianali, commerciali e professionali condotte in una prospettiva fallimentare, di attendere “i fatti” del neo commissario Zuccatelli prima di procedere a promozioni preventive ed interessate”.

L’assenza di alcuna discussione e confronto, reiterata nel tempo, all’interno del Circolo, mi costringono ad esprimere il totale disappunto e, contestualmente segnalare ai vari organi del partito il ripristino della corretta vita democratica a tutela di tutti.

“A mio dire è assolutamente inopportuna la condotta di “uscire” pubblicamente sulla stampa coinvolgendo in un pensiero comune persone che non sono state nemmeno contattate telefonicamente. Ciò non fa bene alla politica ma soprattutto distorce da una visione superpartes che, ora più che mai, è opportuno avere in tema di commissariamento della sanità calabrese. È pertanto necessario – conclude – seguire scrupolosamente i fatti e le indicazioni che il neo commissario riuscirà a produrre senza né tifoserie né tantomeno promozioni sulla parola”.