Il sindaco di Sellia Zicchinella: serve un vaccino anche per la malapolitica

La politica non è quella fatta in prossimità delle urne, la politica non è quella fatta da poche persone per il proprio tornaconto personale, la politica o è servizio alla collettività o non è politica. A precisarlo è il consigliere provinciale e primo cittadino di Sellia Davide Zicchinella che, annunciando la possibile cura per covid 19, sollecita un altro vaccino non meno atteso di quello contro la pandemia: il vaccino contro la malapolitica. Scrive in una virulenta invettiva il pediatra con passione per la politica: “È di ieri la notizia che entro fine anni si inizierà a produrre, su larga scala, il tanto atteso #vaccino per immunizzare la quasi totalità della popolazione mondiale contro il Virus Sars-CoV-2. Una notizia fantastica! Il 2021 potrà essere, realisticamente, l’anno in cui sanciremo la fine (definitiva) della #pandemia. Ma se anche per questo terribile #virus si sta riuscendo a trovare un valido e definitivo rimedio, rimarrà attivo, con tutti i problemi ed i disastri che si porta in dote, l’altrettanto pericoloso virus della politica calabrese. Si perché la Pandemia nella nostra regione, ha fatto finalmente capire ai più, in che irresponsabili mani siamo stati e siamo. Nelle difficoltà e nei problemi si vede la sostanza delle classi dirigenti. Invece da noi, anche in un momento tragico, prevalgono risse, chiacchiere, polemiche e…incompetenza! Che triste spettacolo! È facile fare i politici da dietro le scrivanie delle segreterie, ricevendo centinai di persone gravate da mille problemi vendendo illusioni a buon mercato. Con tanto di corte sorridente e lautamente ricompensata. Più difficile è fare fatti e proposte serie per alleggerire i travagli fisici e mentali di una popolazione stremata! La politica calabrese pensa sono a votare prima possibile evitate che l’incazzatira generale monti sempre più e li travolga.

Una fretta probabilmente datata dalla paura che escano fuori altre magagne. Prima ci cacciamo il pensiero e meglio è…per Voi! Politicanti cari, di ogni origine e provenienza, la ricreazione è finita. I primi segnali già si vedono e me urne che tanto invocate per salvare le vostre tasche saranno la vostra tomba! Stiamo diventando finalmente tutti adulti e vaccinati! Certo non mancherà chi cercherà di riciclarsi. Chi dopo decenni di favori e prebende tenterà di elevarsi a, poco credibile , paladino del popolo.

Non è più tempo dei voti dati all'”ammuzzo’. Mai come in questo momento sarà importante riporre la nostra fiducia nelle donne e negli uomini più capaci e preparati, onesti e volenterosi, liberi da bisogni economico e portatori di interessi generali. In voto libero…un grande vaccino contro questi logori ed impresentabili politico da quattro soldi! #lacalabriameritadipiu #ilvotoliberovaccinocontrolamalapolitoca.”

La Calabria torna alle urne dopo la scomparsa del presidente Jole Santelli: Zicchinella auspica allontanamento di imbonitori e faccendieri.