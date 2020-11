Ordinanza di Spirlì, la Lega: “Un atto di forza senza letture strumentali”

“L’ordinanza di stamattina del presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, è un atto di forza necessario in un momento che stava diventando nauseante per via della tragicommedia orchestrata dal Governo. Non si trovino scuse e non si facciano letture strumentali di parte, è il momento di agire e fare e smetterla di giocare sulla pelle dei calabresi e fingere un rimpallo di responsabilità che non esiste Le responsabilità erano dei commissari, oggi la Regione Calabria d’imperio ha reagito con forza a difesa del suo popolo”

Lo ha dichiarato la segreteria regionale della Lega Calabria.