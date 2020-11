Abramo Cc, Fare per Catanzaro: ‘Piena solidarietà ai lavoratori’

“Piena solidarietà, da parte di #fareperCatanzaro, a tutti i lavoratori dell’azienda Abramo Customer Care che vedono lesi i loro diritti fondamentali. Noi saremo al loro fianco in quella che si preannuncia una lotta dura nella trattativa da della difesa dei posti di lavoro, perché una eventuale rottura delle trattative significa un modello produttivo che non ci appartiene né oggi né domani. I lavoratori non vanno calpestati: sono il cardine di un’impresa. Al contrario vanno valorizzati e sostenuti. Quanto siano fondamentali i lavoratori lo abbiamo visto durante il lockdown e lo stiamo vedendo ora. Senza di loro l’economia non marcia, non corre.

Bisogna dare loro sicurezze, certezze e non considerarli come una controparte nemica da calpestare. Peraltro secondo una logica retriva, del secolo scorso che ha già mostrato la sua limitatezza. Molti passi avanti sono stati fatti in questi anni. Da qui non si torna indietro: Il lavoro non si tocca! Né ora né mai”. Così in una nota il Direttivo di #fareperCatanzaro