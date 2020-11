Anpi: ‘Spirlì folcloristico, le competenze di Strada sono unanimamente riconosciute’

“Chi parla male pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti’. Farebbe bene allo spavaldo presidente facente funzioni Spirlì riflettere su questo pensiero di morettiana memoria. Nulla di nuovo si potrebbe dire, il personaggio è questo: goffo, folcloristico, sopra le righe. Ma non stiamo parlando del direttore di un cabaret, ma di un uomo delle istituzioni che dovrebbe tenere in grande considerazione il rispetto per le persone. Non ci riesce, ed eccolo di nuovo, dopo le performance estive, ripresentarsi al grande pubblico in tv con la denigrazione dei missionari africani e le offese a Gino Strada. Nemmeno di fronte alla gravità dei problemi posti dalla pandemia Spirlì riesce a mantenere un profilo sobrio. Non ci stancheremo di richiamare l’art. 54 della nostra Costituzione con il dovere per chi occupa posti di responsabilità nelle istituzioni di comportarsi con disciplina e onore. Spirlì sembra voglia farsi beffe di questo dettato costituzionale. Senza dubbio alcuno ci sentiamo di dire che disciplina e onore, unite a umanità e competenza, sono unanimamente riconosciute ai missionari e a Gino Strada. Su Spirlì manteniamo qualche riserva. Non vorremmo chiedere troppo, per adesso basterebbero delle semplici scuse da parte del facente funzioni”. Così in una nota stampa Mario Vallone, coordinatore di Anpi Calabria.